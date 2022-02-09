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Тина Канделаки возглавила телеканал ТНТ

Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора ТНТ

Тина Канделаки возглавила телеканал ТНТ
Скрин / youtube.com

Телеведущая Тина Канделаки стала исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ, сообщается на сайте «Газпром-Медиа». При этом Канделаки останется заместителем гендиректора «Газпром-Медиа» и управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Предыдущий директор ТНТ Роман Петренко останется в структуре холдинга и перейдет на должность советника.

В сообщении отмечается, что телеведущая с сентября 2021 года курирует деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — отметила Канделаки.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 179, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:57
Думал она уже плесенью давно покрылась.
testimonium paupertatis
Сегодня в 15:00
Как шутят в Сети - у СТС появился шанс )
Сергей Б
Сегодня в 15:11
Но кто-то видимо решил, что старая кобыла плуг не испортит.
Iriska
Сегодня в 15:48
Сургут должен знать как богатеют и без того богатые люди, поэтому вот вам новость.
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