Концепцию Минфина по регулированию криптовалют утвердили в правительстве

Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Согласно документу, криптовалюты будут регулироваться государством с «жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны, сообщается на сайте федерального правительства. Другой причиной называется «обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».

Концепция предполагает, что пользователей цифровых валют разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Защита прав граждан будет обеспечена требованием по лицензированию криптоплощадок. Эти площадки должны будут иметь финансовые подушки по ликвидности и достаточности капитала, отмечает «Коммерсантъ».

В правительстве ожидают, что реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, «позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности».

В разработке концепции участвовали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генпрокуратура.

Напомним, 20 января Центробанк предложил полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. Регулятор объяснил это тем, что в операциях с криптовалютами есть множество рисков в отношении финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирования преступной деятельности и т.п. В ответ на это Минфин заявил о подготовке концепции регулирования криптовалют в России без их запрета.