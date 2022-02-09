16+
Логотип Сиапресс
USD  75,3042   EUR  85,8920  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Россияне смогут получить QR-коды при наличии антител к ковиду

QR-коды по уровню антител начнут выдавать россиянам с 21 февраля

​Россияне смогут получить QR-коды при наличии антител к ковиду
pixabay.com

В России с 21 февраля можно будет получить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сертификат формировался на основе данных о вакцинации против ковида или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании коронавирусом. Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:54, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 1980
  2. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 1941
  3. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 1864
  4. В Сургуте продают завод Копайгоры за 80,5 млн рублей 1802
  5. Югорчане смогут оформлять больничный лист по телефону 888
  6. ​В Сургутском районе предлагают создать памятник жертвам политических репрессий 879
  7. ​В Сургуте против ковида вакцинировали 555 подростков 852
  8. ​В ХМАО компания выплатила долги по налогам, пени и штрафы на сумму более полумиллиарда рублей 841
  9. В Приморском крае нашли югорчанина, обвиняемого в убийстве 15-летней давности 788
  10. ​Александр Моор 9 февраля проведет большую пресс-конференцию 736
  1. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 3987
  2. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 3677
  3. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3634
  4. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 3482
  5. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3416
  6. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 3122
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 3109
  8. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3098
  9. ​Борьба за «Аэрофлот» 2734
  10. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 2668
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30879
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23925
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 11614
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 11428
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 11068
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10987
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10901
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 10446
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 10305
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9684

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика