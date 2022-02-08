За сутки в ХМАО выявили 3 508 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры зарегистрировано 3 508 новых случаев COVID-19. Снижение суточного прироста заболевших происходит второй день подряд. Больше всего новых зараженных выявлено в двух крупнейших городах округа – Сургуте (770) и Нижневартовске (596).

На момент выявления у 3 399 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 74 зафиксирована пневмония, у 35 – бессимптомно.

Сейчас лечение проходят 47 694 человека. Состояние 111 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончались за сутки два пациента.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 146 854 случая новой коронавирусной инфекции, умерли 2 202 человека.