Доход России от экспорта нефти вырос в 2021 году в 1,5 раза

В 2021 году Россия заработала на экспорте нефти 110 млрд долларов. Это на 52 процента больше, чем годом ранее. При этом поставки от российских нефтяных компаний сократились на 3,8 процента, до млн тонн. Снижение физического объема экспорта связано с ограничениями от сделки ОПЕК+. Данные публикует Федеральная таможенная службы России.

Напомним, объем добычи нефти и газового конденсата вырос в России в 2021 году на 2,2 процента по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн. Работающие в Югре нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 млн тонн нефти. Это на 5 млн тонн (на 2,4%) больше, чем в 2020 году.