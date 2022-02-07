16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6806   EUR  86,5181  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Россия заработала на нефти 110 млрд долларов

Доход России от экспорта нефти вырос в 2021 году в 1,5 раза

​Россия заработала на нефти 110 млрд долларов
Фото: pixabay.com

В 2021 году Россия заработала на экспорте нефти 110 млрд долларов. Это на 52 процента больше, чем годом ранее. При этом поставки от российских нефтяных компаний сократились на 3,8 процента, до млн тонн. Снижение физического объема экспорта связано с ограничениями от сделки ОПЕК+. Данные публикует Федеральная таможенная службы России.

Напомним, объем добычи нефти и газового конденсата вырос в России в 2021 году на 2,2 процента по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн. Работающие в Югре нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 млн тонн нефти. Это на 5 млн тонн (на 2,4%) больше, чем в 2020 году.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:21, просмотров: 140, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 18:40
нефть добываем и продаем все больше и больше.Но вот в чем парадокс.Цены как росли на продукты и на бензин, так и продолжают рости, пенсионеров решили бабла (сдвинули возраст) Где логика, по ходу надо писать . заработала не Россия, а кучка барыг и те кто управляет населением в стране и регионах.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 799
  2. Удаленку для сургутских школ продлевать не будут 724
  3. ​В Югре немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом 695
  4. У Натальи Комаровой появился новый заместитель 593
  5. ​Вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу полиции 592
  6. ​Рудион обозрела XXIX 581
  7. В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ 574
  8. В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество 500
  9. ​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП 476
  10. ​Накопи и купи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 468
  1. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3664
  2. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3400
  3. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3006
  4. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 2992
  5. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2908
  6. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 2733
  7. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 2552
  8. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2280
  9. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 2232
  10. ​Андрей Филатов попытается удержать «Аэрофлот» в Сургуте 2175
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30672
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23733
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10987
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10801
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10387
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10374
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10300
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 9779
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9650
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика