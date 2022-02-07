16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6806   EUR  86,5181  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутская тиктокерша прокатила друзей на крыше автомобиля и получила штраф

Автолюбительница из Сургута заплатит два штрафа за видео в TikTok

​Сургутская тиктокерша прокатила друзей на крыше автомобиля и получила штраф

Полиция нашла сургутскую тиктокершу, которая прокатила пассажиров на крыше и капоте автомобиля. Ей оказалась 20-летняя местная жительница. На видеозаписи видно, как Хендай Солярис проезжает в парке Кедровый Лог под популярный звук из TikTok.

«В отношении нарушительницы инспекторы ДПС составили два административных материала: по ст. 12.23 ч. 2 КоАП РФ за перевозку пассажиров с нарушениями требовании правил ПДД, а также по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует установленным требованиям», – сообщила пресс-служба УМВД по Сургуту.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 18:09, просмотров: 138, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 799
  2. Удаленку для сургутских школ продлевать не будут 724
  3. ​В Югре немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом 695
  4. У Натальи Комаровой появился новый заместитель 593
  5. ​Вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу полиции 592
  6. ​Рудион обозрела XXIX 581
  7. В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ 574
  8. В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество 500
  9. ​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП 476
  10. ​Накопи и купи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 468
  1. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3664
  2. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3400
  3. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3006
  4. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 2992
  5. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2908
  6. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 2733
  7. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 2552
  8. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2280
  9. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 2232
  10. ​Андрей Филатов попытается удержать «Аэрофлот» в Сургуте 2175
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30672
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23733
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10987
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10801
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10387
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10374
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10300
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 9779
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9650
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика