16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6806   EUR  86,5181  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«AliExpress Россия» построит склад на Урале за 6 млрд рублей

6 млрд рублей вложит «AliExpress Россия» в строительство склада на Урале

«AliExpress Россия» построит склад на Урале за 6 млрд рублей
pixabay.com

«AliExpress Россия» планирует построить фулфилмент-центр в Екатеринбурге. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. Мощность центра площадью 74 тысячи кв. м. составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки, пишет РИА «Новости».

Строительство объекта началось в декабре 2021 года. Ввести его в эксплуатацию планируется в середине третьего квартала 2022 года. Новый склад необходим для осуществления оперативной доставки товаров Aliexpress всего региона. При этом товары российских продавцов в компании обещают доставлять за 1-3 дня.

«Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт "Кольцово". Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно. Благодаря выгодному географическому положению Екатеринбурга это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней», - сообщил директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:35, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как выбрать школу будущему первокласснику в Сургуте 1123
  2. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 637
  3. Удаленку для сургутских школ продлевать не будут 567
  4. ​В Югре немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом 541
  5. ​Рудион обозрела XXIX 530
  6. В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ 525
  7. ​Накопи и купи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 430
  8. ​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП 417
  9. У Натальи Комаровой появился новый заместитель 399
  10. ​Вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу полиции 396
  1. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 3691
  2. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3614
  3. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3381
  4. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 2959
  5. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 2924
  6. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2888
  7. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 2669
  8. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 2478
  9. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2247
  10. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 2213
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30660
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23722
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10946
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10758
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10345
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10334
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10257
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 9733
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9610
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9011

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика