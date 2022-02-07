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​Государство возьмет похороны под контроль

Похороны в России могут стать госуслугой, пишут «Ведомости»

​Государство возьмет похороны под контроль
pixabay.com

Депутаты Госдумы планируют в феврале внести законопроект о похоронном деле в России. Он предусматривает полную замену закона «О погребении и похоронном деле», который действует с 1996 года, пишут «Ведомости».

По замыслу депутатов, юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получать разрешение на похоронную деятельность. Выдавать такие разрешения будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ "Ритуал"). Заявки на получение разрешение будут подаваться через региональные порталы госуслуг. Получившие лицензию организации внесут в специальный реестр, где будут указаны оказываемые ими услуги, а также их цена.

Также планируется создать реестр недобросовестных ритуальных служб, в который будут вносить нарушителей. В него попадут компании, у которых отзовут разрешение на соответствующие услуги.

Документ предполагает и инвентаризацию мест захоронения. Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр. Список сведений и форму паспорта объекта будут устанавливать на уровне подзаконных актов. Законопроект предлагает расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил


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Сегодня в 15:20, просмотров: 141, комментариев: 0
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