Главный онколог предположил рост запущенности рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в пандемию

Число случаев запущенности и летальности онкологических заболеваний может вырасти из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга во время пандемии в 2020 году. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК.

«Чем раньше выявлено заболевание – тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но, очевидно, нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», – добавил главный онколог. В целом, Каприн положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию. Так, система онкодиспансеров позволила сделать участки эпидбезопасности, а также госпитализировать только пациентов с онкозаболеванием.

Отметим, что, по предварительным данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года произошло снижение смертности от злокачественных опухолей – 191,3 случая на 100 тысяч. При этом, годовой показатель 2020 года – 199 случаев.