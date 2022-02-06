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​Россияне взяли первое и второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Большунов привез России первое «золото» XXIV зимних Олимпийских игр

​Россияне взяли первое и второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Фото: olympic.ru

Лыжник Александр Большунов принес олимпийской сборной России первую золотую медаль. Он стал первым в скиатлоне. «Серебро» взял россиянин Денис Спицов.

Сейчас у российской сборной четыре олимпийские награды. Накануне Наталья Непряева завоевала «серебро» в женском скиатлоне, «бронзу» принесли биатлонисты в смешанной эстафете 4х6 км.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В олимпийскую сборную России вошли представители Югры: биатлонист Кристина Резцова, лыжник Сергей Устюгов, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 112, комментариев: 0
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