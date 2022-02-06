Режиссер Виктор Бутурлин принимал зачеты у студентов, потерял сознание и умер

Режиссер Виктор Бутурлин скоропостижно скончался в возрасте 75 лет в ночь на 5 февраля. «Скорая» увезла режиссера в больницу из «Ленфильма», где он почти до полуночи принимал зачет у студентов.

«Накануне он принимал зачет у молодых режиссеров в Высшей Школе режиссеров и сценаристов при «Ленфильме». Зачет затянулся до 23:40. Было принято решение прекратить зачет и последнего студента выслушать на другой день. Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед «Ленфильмом» Виктор Иванович упал», — рассказал режиссер Юрий Фетинг «Газете.ru».

Бутурлин госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Причины смерти не раскрываются.

«Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени прощания будет сообщено позднее», —сообщили в студии.

Виктор Бутурлин известен по телесериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».