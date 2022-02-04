Объем строительства и потребительский спрос выросли на Урале

В декабре 2021 – январе 2022 года в Уральском макрорегионе вырос потребительский спрос. Это произошло в результате смягчения противоэпидемических ограничений. Также быстрее, чем в среднем по России, росли объемы жилищного строительства. Этому способствовало активное использование механизма проектного финансирования, а также выпуск инфраструктурных облигаций при реализации проектов комплексного развития территорий. Об этом говорится докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», где содержится обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

«Загрузка нефтедобывающих мощностей приблизилась к максимальной, ускорены работы по разработке новых месторождений. На Ямале запущен подводный арктический газопровод, обеспечивший увеличение поставок газа в единую газотранспортную сеть РФ», - говорится в сообщении пресс-службы.