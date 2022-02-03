16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4849   EUR  86,2826  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
3
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?

Отлично 6.8%

Хорошо 10.5%

Удовлетворительно 9.3%

Плохо 38.9%

Не знаю 34.6%

Всего голосов: 162

Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?

Да 29.9%

Нет, но ознакомлюсь 26.1%

Нет, и не собираюсь 43.9%

Всего голосов: 157

Комментировать
1
Больше опросов

В России выявили новый штамм ковида – «стелс-омикрон»

253 заражения «стелс-омикроном» зарегистрировали в России

В России выявили новый штамм ковида – «стелс-омикрон»
pixabay.com

В России выявлено 254 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, которую называют «стелс-омикроном». Случаи зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных — это геновариант "омикрон" […] К линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%»,— сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в разных странах сообщают о еще большей заразности этого подвида омикрон-штамма.

Первые случаи заражения BA.2 были выявлены в декабре 2021 года, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас «стелс-омикрон» обнаружен в 49 странах. Датские ученые выяснили, что BA.2 заразнее вида BA.1. Шанс заразить кого-то новым штаммом составляет 39%, в то время как вероятность передать изначальный «омикрон» — 29%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:39, просмотров: 87, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 1812
  2. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 1415
  3. Нехватка персонала и снежная зима сказываются на уборке сургутских дорог 1328
  4. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 1095
  5. ​Спрос на строителей в Югре за год вырос на 56% 939
  6. Выброс газа на месторождении в Сургутском районе заинтересовал следователей 892
  7. Житель Югры, выстреливший в своего сына, заключен под стражу 856
  8. В Сургуте за прошлый год демонтировали 409 незаконных рекламных конструкций 822
  9. ​20 км/ч раздора 808
  10. Два человека пострадали в авариях с такси в Сургуте с начала года 766
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22995
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6655
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 5264
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 3779
  5. ​В конце мая возобновится рейс Нижневартовск — Краснодар 3695
  6. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 3292
  7. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 3286
  8. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 2720
  9. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 2626
  10. ​«Согласно проекту нового закона о местном самоуправлении Сургутский район как муниципалитет может вообще исчезнуть» 2298
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30203
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22995
  3. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9530
  4. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 9510
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 9311
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8853
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8810
  8. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 8785
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8097
  10. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 7727

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика