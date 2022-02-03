2 февраля 2022 Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации о признании «Колумбайна» террористической организацией.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, деятельность «Колумбайна» запрещена на территории Российской Федерации.

Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций.

Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей.

Деятельность широко развитой структуры «Колумбайна» координируется с использованием возможностей сети Интернет.

В социальных сетях создаются тематические группы т.н. «скулшутинга», осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств.

Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности.

За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Аппарат Антитеррористической комиссии города Сургута