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​В Тобольске восстановят три исторических здания

«Детский мир», книжный магазин и гастроном: какие здания Тобольска получат новую жизнь

​В Тобольске восстановят три исторических здания
Фото: vk.com/aleksandr__moor

По программе «Тобольск 2030» в исторической столице Сибири восстановят исторические здания бывшего «Детского мира», книжного магазина и гастронома на улице Мира.

«По программе планируют создать и обновить общественные пространства, благоустроить придомовые территории, восстановить фасады гостевого маршрута. Проекты представят на общественное обсуждение», - сообщается в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, накануне было подписано трехстороннее соглашение, которое заключили правительство Тюменской области, компания «СИБУР Холдинг» и администрация Тобольска. Программа «Тобольск 2030» будет воплощаться в жизнь на принципах софинансирования. Губернатор Александр Моор рассказал, что большой блок программы «Тобольск 2030» связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия. Старинные здания будут не только восстанавливать, но и давать им новую жизнь, что позволит создать новую экономику для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Напомним, что по итогам программы «Тобольск 2020» было построено, отремонтировано, реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.


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31 января в 15:00, просмотров: 20, комментариев: 0
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