Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Минтруд рекомендовал работодателям из-за стремительного роста заболеваемости ковидом перевести на удаленку максимум сотрудников. Определять число работников, которых можно перевести на дистант, компании должны самостоятельно, исходя из своих возможностей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, пишет ТАСС.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — сказано в сообщении.

В Минтруде подчеркнули, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. По данным министерства, сейчас в России дистанционно работают порядка 3 млн человек.

Рост заболеваемости ковидом начался в стране в январе. Власти связали это с распространением штамма «омикрон», который более заразен, но приводит к меньшему по сравнению с «дельтой» числу госпитализаций.

В Роспотребнадзоре ожидают, что пик заболеваемости в России наступит к середине февраля. К этому времени показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.