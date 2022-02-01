Пик заражений ковидом наступит к середине февраля, считают в Роспотребнадзоре

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими. Такой прогноз дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости […] К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», - сказала Пшеничная «Интерфаксу».

По ее словам, скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние дни, связан, в первую очередь, с высокой заразностью штамма «омикрон», так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным. Кроме того, наступил традиционный сезон респираторных вирусных инфекций. «Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», - добавила эксперт.

За минувшие сутки в России выявлено 125 836 новых заболевших коронавирусом, умерли 663 пациента. В больницы с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек с ковидом, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее. В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 2 808 новых случаев коронавируса.