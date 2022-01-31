В конце марта в Тюмени состоится III Градостроительный форум

В Тюмени началась подготовка к масштабным событиям: пройдут III Градостроительный форум и XXVIII выставка «Строительство и архитектура» состоятся с 22 по 24 марта. Организаторами выступают АО «Тюменская ярмарка», главное управление строительства Тюменской области и специализированное издание «Квартирный вопрос».

Одной из тем обсуждения станет подготовка кадров для строительной отрасли региона. Тему предложили Союз «СРОСТО» и Союз строителей (работодателей) Тюменской области. «Вопрос кадрового обеспечения строительной отрасли был всегда актуальным. Особо он обострился в 2020 году, когда из-за пандемии компании не смогли вывести на площадки рабочих из стран ближнего зарубежья. Прошло почти два года, а мы и сейчас видим острый дефицит специалистов. И спрос не только на высоко квалифицированные кадры, не хватает рабочих со средним образованием. Поэтому представители Союза намерены обсудить данный вопрос в рамках Градостроительного форума», - объяснила директор Союза «СРОСТО» Елена Катаева.

В пресс-службе главного управления строительства отметили, что тему подготовки кадров для строительной отрасли готовы поддержать вузы и ссузы: «В частности, представители строительного института ТИУ готовят доклад о развитии «индустрии 4.0». Каким должен быть инженер-строитель будущего? К участию в дискуссии приглашаются сотрудники департамента труда и занятости населения Тюменской области, Центра занятости г. Тюмени, депутаты областной думы. Если у вас есть идеи по докладам в рамках этой секции или предложения в программу III Градостроительного форума Тюменской области, присылайте их по адресу электронной почты GrishakovAV@72to.ru».