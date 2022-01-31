Названы самые популярные госуслуги, которые тюменцы получают онлайн

Жители Тюменской области все чаще пользуются возможностями регионального портала госуслуг. Только за 2021 год на портале зарегистрировано свыше одного миллиона заявлений.

«Всего на сегодняшний день на портале услуг Тюменской области реализовано более 230 государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. В ближайших планах появление на портале услуг Тюменской области новых электронных услуг: «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных в Тюменской области», «Предоставление земельных участков бесплатно для возведения гаражей», «Предоставление выписки из реестра лицензий медицинской деятельности», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

За минувший год самыми популярными стали услуги департамента здравоохранения Тюменской области, по этому направлению подано более 470 тысяч заявлений. Тюменцы подавали заявления на предоставление записей электронной медицинской карты пациента, получение результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию и прием заявок на прием к врачу. На втором месте по популярности были социальные услуги (400 тыс. заявлений). Также популярными остаются услуги департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. В 2021 году по услугам «Распределение разрешений на добычу охотресурсов» и «Выдача разрешений на добычу охотресурсов» подано около 150 тысяч заявлений.