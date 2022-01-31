16+
Логотип Сиапресс
USD  77,4702   EUR  86,5032  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
1
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

​Популярность регионального портала госуслуг среди тюменцев растет

Названы самые популярные госуслуги, которые тюменцы получают онлайн

​Популярность регионального портала госуслуг среди тюменцев растет
Фото: admtyumen.ru

Жители Тюменской области все чаще пользуются возможностями регионального портала госуслуг. Только за 2021 год на портале зарегистрировано свыше одного миллиона заявлений.

«Всего на сегодняшний день на портале услуг Тюменской области реализовано более 230 государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. В ближайших планах появление на портале услуг Тюменской области новых электронных услуг: «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных в Тюменской области», «Предоставление земельных участков бесплатно для возведения гаражей», «Предоставление выписки из реестра лицензий медицинской деятельности», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

За минувший год самыми популярными стали услуги департамента здравоохранения Тюменской области, по этому направлению подано более 470 тысяч заявлений. Тюменцы подавали заявления на предоставление записей электронной медицинской карты пациента, получение результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию и прием заявок на прием к врачу. На втором месте по популярности были социальные услуги (400 тыс. заявлений). Также популярными остаются услуги департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. В 2021 году по услугам «Распределение разрешений на добычу охотресурсов» и «Выдача разрешений на добычу охотресурсов» подано около 150 тысяч заявлений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:06, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 1128
  2. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 967
  3. ​… И не забудь про меня 859
  4. Иван Пирожков из Сургута предстанет перед судом за неоднократное похищение человека 810
  5. ​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE 711
  6. ​Число заболевших коронавирусом югорчан выросло в 2,4 раза за неделю 659
  7. ​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России 601
  8. ​Умер Виктор Мережко 595
  9. ​Новый рекорд: от ковида лечатся почти 22 тысячи югорчан 582
  10. ​Дешевле только в Казахстане: аналитики назвали низкой цену на бензин в России 550
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 19225
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6266
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 4685
  4. ​«Травма» Сургута без смещения 4350
  5. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 3903
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 3420
  7. Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО 3182
  8. Вартовчанка попалась с мефедроном, но дома у нее нашли еще 60 свертков с запрещенкой 3022
  9. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 2932
  10. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 2728
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29951
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 19225
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 12097
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9324
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 8627
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8411
  7. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7999
  8. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 7936
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 7914
  10. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика