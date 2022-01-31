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​Тюменская инфекционная больница оборудована новой установкой для дезинфекции

Инфекционная больница Тюмени стала безопаснее

​Тюменская инфекционная больница оборудована новой установкой для дезинфекции
Фото: Татьяна Заичкина

Тюменская областная инфекционная клиническая больница оборудована новой импульсной ксеноновой бактерицидной установкой для экстренной и плановой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений. Оборудование позволяет проводить дезинфекцию в короткие сроки и повышает эффективность обеззараживания воздуха и всех поверхностей в помещениях больницы.

«УФ-установка включает в себя компактный моноблок с ручкой, оснащённый четырьмя колёсами для транспортировки, и пульт дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного выключения аппарата. Установка оснащена компьютеризированной системой управления, которая позволяет задавать индивидуальные режимы обработки помещений объёмом от одного до трёхсот квадратных метров. В памяти аппарата имеются режимы, позволяющие эффективно дезинфицировать помещения от вегетативных и полирезистентных госпитальных штаммов бактерий и чувствительных вирусов, споровых форм бактерий и микобактерий, плесневых и дрожжевых грибов», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Персонал больницы высоко оценил компактность и удобство нового оборудования.

Татьяна Заичкина


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Сегодня в 12:08, просмотров: 87, комментариев: 0
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