Инфекционная больница Тюмени стала безопаснее

Тюменская областная инфекционная клиническая больница оборудована новой импульсной ксеноновой бактерицидной установкой для экстренной и плановой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений. Оборудование позволяет проводить дезинфекцию в короткие сроки и повышает эффективность обеззараживания воздуха и всех поверхностей в помещениях больницы.

«УФ-установка включает в себя компактный моноблок с ручкой, оснащённый четырьмя колёсами для транспортировки, и пульт дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного выключения аппарата. Установка оснащена компьютеризированной системой управления, которая позволяет задавать индивидуальные режимы обработки помещений объёмом от одного до трёхсот квадратных метров. В памяти аппарата имеются режимы, позволяющие эффективно дезинфицировать помещения от вегетативных и полирезистентных госпитальных штаммов бактерий и чувствительных вирусов, споровых форм бактерий и микобактерий, плесневых и дрожжевых грибов», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Персонал больницы высоко оценил компактность и удобство нового оборудования.

Татьяна Заичкина