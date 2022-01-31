Лондон планирует заморозить активы российских компаний, пишет The Times

Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения на Украину, пишет со ссылкой на источники в правительстве королевства The Times. По данным издания, власти страны готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии. Ожидается, что проект документа о санкциях будет представлен членам парламента уже 31 января.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций. По ее словам, новый законопроект позволит Британии «бить по более широкому спектру целей». У предприятий и людей, которые «служат опорой российского государства» и на которых нацелен законопроект, «не получится спрятаться», сказала министр.