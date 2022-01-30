Советский и российский актер Леонид Куравлев скончался сегодня

Не стало Леонида Куравлева: советский и российский актер умер на 86-м году жизни, о чем со ссылкой на Союз кинематографистов сообщает «Эхо Москвы». О причинах смерти пока не говорят — однако известно, что в январе артист попал в больницу с диагнозом вирусная пневмония.

Артист запомнился нескольким поколениям зрителей благодаря множеству ярких ролей в кино — он играл в «Семнадцати мгновениях весны», «Афоне», «Иване Васильевиче» и многих других фильмах, которые входят в золотой фонд советского и российского кинематографа.