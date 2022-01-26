Как выйти из сложной ситуации: все, что нужно знать о социальном контракте

Заместитель директора ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки» Надежда Изосимова в прямом эфире расскажет о социальном контракте. Онлайн-трансляция «Социальный контракт как инструмент преодоления трудной жизненной ситуации» состоится 27 января в 16:30 в официальных сообществах департамента социального развития Тюменской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

«Пользователи могут задать вопросы предварительно или сразу в ходе онлайн-трансляции. Задать вопросы можно в комментариях либо по электронную почту dsoc@72to.ru (в теме письма указать «Онлайн-трансляция»)», - уточнили в пресс-службе департамента.

Как показывает практика, социальный контракт — эффективный инструмент формирования новых источников дохода граждан и улучшения их материального положения.

«Это соглашение между органом социальной защиты населения и гражданином, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязан оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется реализовать разработанные им мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации. С апреля 2021 года введены новые виды помощи по четырем направлениям: поиск работы; развитие индивидуальной предпринимательской деятельности; развитие личного подсобного хозяйства; выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет», - рассказали в департамент соцразвития.

Принять участие в программе могут малоимущие семьи, а также малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (в 2021 — 12196 рублей). Только в 2021 году в Тюменской области было заключено почти 800 социальных контрактов на общую сумму более 70 млн рублей.