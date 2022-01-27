Урок цифры в тюменской школе посвятили киберпреступности

Департамент информатизации Тюменской области 26 января провел открытый урок о противостоянии киберпреступникам для учеников школы №94. «Урок цифры» провел эксперт в области информационной безопасности Алексей Томилов.

«Он рассказал о киберпреступниках, целью которых становятся личные данные граждан. Например, преступники могут получить данные, после того как человек перейдет на фишинговый сайт, подключится к открытой сети Wi-Fi или откроет вредоносную ссылку. Также он поделился мыслями о развитии мастерства киберпреступников, отметив, что их количество неуклонно растет. Поэтому Алексей порекомендовал отключать Wi-Fi и Bluetooth в смартфоне, так как это простые пути для подключения мошенников к устройству. От эксперта ребята узнали о способах обнаружения вирусов, борьбы с ними, социальной инженерии», - рассказали в департаменте информатизации региона.

«Урок цифры» доступен в онлайн-режиме. Его можно пройти дома или на школьном уроке до 6 февраля. На сайте есть все необходимые методические материалы, а также онлайн-тренажер, с помощью которого можно расширить свои знания по теме кибератак.