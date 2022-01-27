Тюменская область лидирует по заготовке семян лесных растений на Урале

В 2021 году в Тюменской области заготовили более двух тонн семян лесных растений. С таким показателем область лидирует среди регионов Уральского федерального округа. Всего в России в прошлом году заготовлено 412 т семян лесных растений, или 152 процента от планового показателя федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Предварительные данные опубликовало Федеральное агентство лесного хозяйства.

«Мероприятия по формированию запаса семян лесных растений в Тюменской области осуществляются ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторами лесных участков в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В 2021 году объем заготовленных и закупленных семян составил 2170 кг: 1840 кг семян сосны обыкновенной, в том числе 20 кг с улучшенными наследственными свойствами, и 330 кг ели сибирской. Все семена получили удостоверения и сертификаты, которые свидетельствуют о достижении необходимых посевных качеств семян – высоких показателей энергии прорастания и всхожести», - рассказали в пресс-службе департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Специалисты отмечают, что заготовка семян лесных растений является одним из самых важных и трудоемких в лесном хозяйстве процессов. Она необходима для ежегодного и бесперебойного обеспечения лесовосстановления и лесоразведения.