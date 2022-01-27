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​Тюменский штаб «Мы вместе» набирает волонтеров

Штабу помощи пожилым и маломобильным гражданам нужны волонтеры

​Тюменский штаб «Мы вместе» набирает волонтеров
Фото: admtyumen.ru

Жители Тюмени могут вступить в штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе». Здесь требуются волонтеры в мобильные бригады на доставку продуктов, медикаментов, оплату услуг ЖКХ и для работы в единой диспетчерской службе 122.

«Несмотря на то, что пока не наблюдается увеличения числа поступающих заявок, штаб готов к такому развитию событий. В настоящий момент количество активных волонтеров, выезжающих по запросу жителей, около 25 человек. В день отрабатывается 1–3 заявки, в неделю порядка 10. Добровольцы выезжают по адресу только после предварительного созвона с заявителем. Мобильные группы доставляют необходимые продукты, медикаменты, соблюдая все санитарные нормы. Волонтерам категорически запрещено контактировать с заявителями», - рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Кроме того, волонтеры после специального обучения работают в единой диспетчерской службы 112.

Для того чтобы стать волонтером штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе», необходимо позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области по номеру телефона +7 (3452) 29-03-01 и получить всю необходимую информацию.


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27 января в 15:39, просмотров: 92, комментариев: 0
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