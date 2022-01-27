Для тюменских бизнесменов проведут вебинары по внедрению отечественных ИТ-решений

Для предпринимателей Тюменской области проведут серию вебинаров о том, как повысить эффективность бизнеса за счет внедрения отечественных ИТ-решений. Они направлены на тех, кто еще не успел приобрести облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50 процентов. Эта льгота доступна малому и среднему бизнесу и реализуется за счет компенсации 50 процентов от стоимости лицензии компаниям-производителям и поставщикам ПО.

По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, в конце 2021 года тюменские бизнесмены приобрели более 1230 лицензий на облачное программное обеспечение по программе поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства.

«Чтобы приобрети лицензию на облачное ПО вдвое дешевле предпринимателю не требуются дополнительные документы и отчетность, достаточно быть включенными в реестр МСП. Покупка совершается привычным способом на сайте производителя. В настоящий момент в программе участвуют более 100 российских программных продуктов, представленные 29 компаниями-разработчиками и поставщиками российского облачного ПО», - рассказали в департаменте.

Отметим, что программа реализуется Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», оператором выступает Российский Фонд Развития Информационных Технологий (РФРИТ).