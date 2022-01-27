Прием заявок на «Х конкурс сайтов Тюменской области» продлится до 10 февраля

Прием заявок от предпринимателей на «Х конкурс сайтов Тюменской области» продлится до 10 февраля 2022 года. В этом году лучших выберут в номинациях: «Лучший сайт в сфере промышленности», «Лучший сайт в сфере АПК», «Лучший сайт в индустрии гостеприимства и сервиса», «Лучший сайт в сфере здравоохранения», «Лучший сайт в сфере строительства и строительной индустрии», «Лучший интернет магазин» и специальная номинация — «Коронавирус».

«Наличие сайта для компании — важная часть продвижения бренда. С помощью сайта клиент может узнать основную информацию о производителе, сделать заказ или написать отзыв. Часто сайт становится местом, где человек знакомится с интересующим его продуктом или сервисом. Конкурс направлен на улучшение взаимодействия с посетителями сайта и развития информационной культуры предпринимательского сообщества. Он пройдет в несколько этапов: «выдвижение работ на конкурс», «экспертное голосование», «народное голосование» и «награждение победителей», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

Церемония награждения победителей состоится 1 марта 2022 года. Также в рамках подведения итогов пройдет серия мастер-классов от ведущих специалистов сферы ИТ.