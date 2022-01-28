В Тюмени зажгли поминальные свечи в память о погибших в пламени Холокоста

В четверг, 27 января, в Тюмени на Площади Памяти прошла церемония возложения цветов и камней к памятнику узников фашистских концлагерей. Шесть поминальных свечей было зажжено в память о шести миллионах евреев, погибших в пламени Холокоста.

«В Тюменской области ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста, приуроченная к годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии и Международному Дню Памяти жертв Холокоста, проходит с 17 по 31 января. В эти дни в Тюменской синагоге открыта тематическая экспозиция «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», пройдет мемориальный вечер, а в школах региона состоятся Уроки памяти. Память о Холокосте необходима, чтобы мы и наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями», - рассказали в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.

Напомним, решением Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 27 января проводится Международный день памяти жертв Холокоста. По материалам Нюрнбергского процесса в Европе в период Холокоста было сожжено в газовых печах, расстреляно, повешено шесть миллионов евреев.