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​Тюменские власти перенесли введение системы QR-кодов

QR-коды в Тюменской области введут не раньше марта

​Тюменские власти перенесли введение системы QR-кодов
Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе принял решение о переносе введения системы QR-кодов на 1 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Кроме того, как сообщалось ранее, оперштаб поручил с 31 января по 12 февраля 2022 года организовать обучение по основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 1–11 (12) классах в дистанционном формате. Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.

Также на дистанционное обучение переведены студенты колледжей и дети, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам, а также программам спортивной подготовки в зданиях государственных и муниципальных образовательных, физкультурно-спортивных организаций. Исключение сделано для членов сборных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку. На дистанционный формат обучения рекомендовано перейти вузам.

«Решение продиктовано резким подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей, на 118% за последние семь дней. На карантин закрыты сотни классов по всей области, причем не только из-за COVID-19, но и ОРВИ. Две недели обучения в дистанционном формате позволят разорвать цепочку передачи инфекции», - говорится в сообщении.

Жителям региона старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, советуют оставаться дома. Режим самоизоляции предписан для тех пожилых, кто за последний год не прошел вакцинацию от коронавируса или не болел COVID-19. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.


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29 января в 10:55, просмотров: 116, комментариев: 0
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