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​«Тобольск 2030»: историческая столица Сибири получила новую программу развития

Соглашение о программе развития городской среды Тобольска подписано

​«Тобольск 2030»: историческая столица Сибири получила новую программу развития
Фото: admtyumen.ru

Тобольск в ближайшей перспективе ждут значительные позитивные изменения. В городе продолжатся работы по благоустройству и восстановлению исторических объектов. Программа «Тобольск 2030» будет воплощаться в жизнь на принципах софинансирования. Таковы условия трехстороннего соглашения, которое заключили правительство Тюменской области, компания «СИБУР Холдинг» и администрация Тобольска.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Наместника, передает пресс-служба губернатора региона. Под документом поставили подписи губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Программа станет продолжением совместной работы по благоустройству, развитию общественных пространств, повышению качества городской среды, которая была успешно начата в рамках программы «Тобольск 2020».

Александр Моор рассказал, что большой блок программы «Тобольск 2030» связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия. Старинные здания будут не только восстанавливать, но и давать им новую жизнь, что позволит создать новую экономику для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

«В рамках новой программы ставятся очень амбициозные задачи: набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который может дать Минстрой России, оценивая тот или иной город России. У Тобольска сегодня есть все перспективы, чтобы этого результата достичь», - отметил Владимир Якушев.

Стоит отметить, что по итогам программы «Тобольск 2020» было построено, отремонтировано, реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.


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Сегодня в 23:30, просмотров: 70, комментариев: 0
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