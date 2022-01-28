В России ужесточили наказание для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Наказание ужесточено для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. До этого пожизненное давали только педофилам-рецидивистам за изнасилование детей младше 14 лет.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2021 года, а после убийства 5-летней девочке в Костроме рассмотрение документа ускорили. Депутаты нижней палаты парламента приняли его 18 января, Совет Федерации одобрил 26 января.

Отметим, что сегодня стало известно о задержании в Ханты-Мансийске 22-летнего парня, которого подозревают в надругательстве над 9-летними детьми.