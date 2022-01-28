По программе переселения соотечественников в Тюменскую область вернулись 150 человек

В 2021 году в Тюменскую область приехали 150 жителей иностранных государств по региональной госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Данные на онлайн-заседании президиума регионального правительства озвучил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

«В наш регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей. Основной целевой показатель программы на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные – из других стран бывшего СССР», – рассказал он.

На тюменскую землю вернулись соотечественники их семи государства. Большинство их них (78 процентов) имеют высшее и среднее профессиональное. Отмечается, активное содействие в трудоустройстве им оказывает служба занятости населения. В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, шесть – педагогов, четыре – специалистов сельского хозяйства. До прибытия соотечественников из-за рубежа все эти рабочие места долгое время пустовали.

Напомним, что областная программа содействия переселению соотечественников работает с 2013 года. За это время в регион прибыли 2 982 переселенца и члена их семей. В семьях участников программы после переезда в Тюменскую область родились 49 детей.