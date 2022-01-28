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Госдума приняла закон о борьбе с интернет-казино

Банки и операторов связи накажут штрафами за переводы онлайн-казино

Госдума приняла закон о борьбе с интернет-казино
pixabay.com

Госдума утвердила законопроект об административных штрафах для операторов связи, банков и платежных агентов, которые предоставляют услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Эта мера призвана окончательно решить вопрос с нелегальными азартными играми в интернете, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, в случае осуществления таких услуг должностные лица будут оштрафованы на 100–500 тыс. рублей, юрлица - на 25–40% суммы платежа, но не менее 5 млн рублей.

«Множество граждан ежедневно теряют свои средства из-за организаторов незаконных онлайн-лотерей. Теперь денежные переводы в пользу мошенников также незаконны. А если такое случится, то наказаны будут платежные агенты, осуществившие перевод», - прокомментировали инициативу в пресс-службе Госдумы.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 110, комментариев: 0
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