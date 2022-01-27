Операции с криптовалютами предлагается проводить через банки

Министерство финансов РФ подготовило концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. В ведомстве предлагают проводить все операции через российские банки, сообщает РБК.

Полностью запретить операции, связанные с оборотом криптовалюты, невозможно, считают в Минфине. При этом полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества. По оценке ведомства, регулирование криптовалют должно привести к увеличению доходов бюджета, так как возникнут новые субъекты, которые будут платить налоги и страховые взносы.

По данным РБК, письмо Минфина отражает позицию ФСБ. Согласно документу, такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и обменников о данных их пользователей с целью установления конечных бенефициаров. Кроме того, регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать транзакций «криминальных» криптокошельков и блокировать, арестовывать или конфисковать криптовалюту с этих кошельков.

Для регулирования криптовалюты Минфин предлагает организовать проведение операции через банковские инфраструктуры, отмечает издание. Проводить эти операции смогут как физические, так и юридические лица — для этого им придется пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

Напомним, 20 января Центробанк предложил полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. Регулятор объяснил это тем, что в операциях с криптовалютами есть множество рисков в отношении финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирования преступной деятельности и т.п.

