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​В Ялуторовске началось строительство путепровода через Транссиб

Ялуторовск получит долгожданный путепровод в 2023 году

​В Ялуторовске началось строительство путепровода через Транссиб
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Ялуторовске началось строительство путепровода через Транссиб. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Завершить работы планируют в 2023 году.

«Этот объект очень важен для города. Железная дорога «Москва – Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд. Эту проблему поднимали на сходах граждан. Мы не раз обсуждали необходимость прямого непрерывного транспортного сообщения, когда я был в Ялуторовске с рабочими поездками. Вопросы по путепроводу присылали на прямую линию. И вот долгожданный день настал – стройка началась», - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в соцсети.

Жители Ялуторовска уже отреагировали на новость – под постом губернатора за час появилось несколько отзывов с благодарностью.

Развязку возводят в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Ее протяженность составит более 2,1 км.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 92, комментариев: 0
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