СМИ: в уральской столице криминальные авторитеты делили сферы влияния с помощью оружия

В Екатеринбурге произошла перестрелка между криминальными авторитетами, пишет портал E1.RU. Инцидент случился в ночь на 25 января недалеко от кафе «Каспий. О подробностях разборки журналистам рассказал один из знакомых участников конфликта.

«Стрелка проходила ночью. Одного из присутствующих на ней авторитетов, Марселя Гасанова, к которому было много претензий, стали избивать, он вырвался и прыгнул в машину, бросив своих людей. По автомобилю открыли огонь, но мужчина сбежал и вызвал подмогу. Пока гнались за ним по трассе, бойцы Гасанова подрезали и отправили в кювет машину преследователей, а потом тоже в отместку обстреляли ее из пистолетов и автоматов», - сообщил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Еще один источник отметил, что в разборках участвовали представители Чечни и Дагестана.

Частично рассказанное подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, разборка была, но автоматы ее участники не применяли – обошлись зарегистрированным травматическим пистолетом.

Горелых добавил, что речь, предварительно, идет о финансовом долге в сфере бизнеса, связанного с лесозаготовками. Полицейские уже установили и опросили основных участников инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.