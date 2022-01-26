Губернатор Тюменской области рассказал, какие лекарства есть у него в аптечке

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона из-за роста заболеваемости коронавирусом, а также в связи с приходом в область нового штамма «омикрон». Губернатор предупредил о возможности взрывного роста заболеваемости, а также призвал каждого не забывать о личной ответственности.

«В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации. В такой период следует как можно меньше находиться в общественных местах. Чтобы не упустить время, не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. Необходимо обновить запас лекарств с расчётом на каждого члена семьи <…> Не все зависит от врачей. Каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией. Поставьте прививку от Covid-19, вовремя ревакцинируйтесь. Обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками. Берегите себя и окружающих. Будьте здоровы!», - написал Александр Моор.

Также губернатор рассказал, какие препараты находятся у него в аптечке: умифеновир, он же арбидол; парацетамол (и другие жаропонижающие средства); лекарства от боли в горле; сосудосуживающие капли в нос; витамин С. Александр Моор подчеркнул, что эти лекарства одобрены Минздравом.

По данным оперштаба, в Тюменской области с начала пандемии на 25 января зарегистрировано 96 956 случаев коронавируса, за сутки – 496 зараженных. Для ковид-пациентов развернуто 1 600 коек развернуто, из них более 20 процентов свободны.