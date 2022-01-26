Автопарк сургутских коммунальщиков пополнился снегоуборочной техникой на 30 млн рублей

В Сургуте закупили 7 единиц техники на сумму более 30 млн рублей. В их числе оказался снегопогрузчик стоимостью 7,5 млн рублей, производительностью до 600 кубов в час. Этот снегопогрузчик станет четвертым в автопарке «Дорремтеха» и скоро выйдет на дороги Сургута.

Технику приобрели за счет средств дорожной организации. На сегодня в распоряжении предприятия находится около 100 единиц техники. «Дорремтех» планирует в этом году закупить еще 5 специальных машин общей стоимостью более 25 млн рублей.

Подрядные организации Сургута ежедневно выходят на расчистку дорог от снега в две смены, сообщили в пресс-службе города. За сутки проезжую часть убирают до 300 единиц техники. За 24 января на полигоны вывезли более 17 тысяч кубов снега. Большая часть снегоуборочных работ выполняется в ночное время, когда на дорогах минимальный поток автомобилей.