В Сургутском районе изменили нормативы накопления ТКО

В Сургутском районе с января 2022 года вступили в силу новые нормативы накопления отходов по ряду категорий, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Югра-Экология».

«В ряде категорий норматив для жителей многоквартирных домов (МКД) увеличился, а для собственников индивидуального жилья (ИЖС) остался в среднем на прежнем уровне. Так, к примеру, в гп. Белый Яр утвержден норматив для МКД 2,5 м3 (норматив 2021 года – 1,9 м3)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что перерасчетов задним числом не будет. Квитанции с новыми суммами за январь жители Сургутского района получат в феврале.

Новые нормативы накопления ТКО органы местной власти утвердили на основе замеров, проводимых в течении четырех сезонов. Документ прошел предварительное согласование у Российского экологического оператора. Норматив накопления влияет на расчет тарифа, определение стоимости кубического метра отходов и ежемесячной платы за услугу «обращение с ТКО».