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​На капитальный ремонт домов в Югре направят более восьми миллиардов рублей

В Югре в 2022 году планируют провести ремонт в 580 многоквартирных домах

​На капитальный ремонт домов в Югре направят более восьми миллиардов рублей
Фото: kapremontugra.ru

В 2022 году в Югре отремонтируют 580 многоквартирных домов. На эти цели из Фонда капремонта будет направлено 8 млрд 377 млн рублей, собранных югорчанами.

«Всего будет заменено 277 систем теплоснабжения, 207 систем холодного водоснабжения, 203 канализации, 190 систем горячего водоснабжения, 179 крыш, 137 систем электроснабжения, будет отремонтировано 130 фасадов, еще 82 будет утеплено. Также в 71 доме обновят подвалы, в 27 заменят систему газоснабжения, в 10 – лифтовое оборудование, в 5 отремонтируют фундамент», - рассказали в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

В компании подчеркнули, что по итогам 2021 года в автономном округе собираемость составила в среднем 101,86 процента.

«Собираемость более 100 процентов говорит о том, что югорчане активно гасят долги за прошлые периоды или оплачивают вносы наперед. Несмотря на то, что сумма задолженности в Югре по-прежнему высокая – в совокупности она превышает 1,77 млрд рублей, в целом тенденция положительная. Долг югорчан за 2021 год снизился на 104 млн рублей», - отметили в фонде.

Напомним, что за все время действия программы югорчане перечислили на капремонт почти 20 млрд рублей.


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Сегодня в 17:33, просмотров: 117, комментариев: 0
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