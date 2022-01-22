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На портал Госуслуг можно будет зайти с помощью биометрии

В течение полугода россияне смогут пользоваться портал Госуслуг с помощью биометрии

На портал Госуслуг можно будет зайти с помощью биометрии
Фото: pixabay.com

В течение полугода россияне смогут войти в свой кабинет на портале Госуслуг при помощи биометрии. Эта функция не будет обязательной, поэтому для тех, кто решит не сдавать биометрические данные, никаких ограничений вводиться не будет. Информация об этом поступила от пресс-службы Минцифры.

По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такая инициатива повысит удобство пользователей портала и обеспечит безопасность персональных данных. Так, при биометрические данные могут подтвердить личность получателя услуг и поможет избежать преступлений.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 69, комментариев: 0
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