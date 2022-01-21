В 2022 году на реконструкцию и ремонт тюменских трасс направят 5,7 млрд рублей

В 2022 году Тюменская область сохранит темпы реконструкции и ремонта дорог на уровне предыдущего года, а объем финансирования вырастет до 5,7 млрд рублей. Такие данные озвучил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В прошлом году Тюменская область выполнила плановые показатели национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Объем финансирования работ по ремонту и реконструкции автодорог составил 4,8 млрд рублей. «В прошедшем году в регионе отремонтированы или реконструированы 224 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью около 300 километров, в том числе в рамках реализации национального проекта – 123 объекта общей протяженностью более 140 километров», – рассказал губернатор.

В 2022-м среди приоритетных задач стоит расширение дороги от Тобольска на север до четырех полос, а также продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.