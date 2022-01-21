Росавиация предупредила авиакомпании о рисках влияния сетей 5G на полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило авиакомпаниям письмо, в котором сообщила о возможных рисках влияния сетей 5G на полеты и рекомендовало предпринять дополнительные меры безопасности. Об этом со ссылкой на письмо ведомства пишут «Ведомости», «Коммерсант» и «Российская газета».

В письме говорится, что теоретически сети 5G могут повлиять на работу бортовых радиовысотомеров, потому их частотные диапазоны близки. Отмечается также, что однозначного ответа о влиянии 5G от европейского или американского регуляторов не поступало. Однако Росавиация все равно попросила перевозчиков довести до экипажей информацию о возможной нестабильной работе высотомеров и систем, которые используют их данные.

Также российский регулятор просит проанализировать требования по заходу на посадку в других странах и сообщать об аномальных случаях функционирования работы высотомеров.

В «Аэрофлоте» отметили, что пока не видят негативного влияния на полеты от запуска 5G. В авиакомпании S7 также не сталкивались с ограничениями в связи с сетями 5G в аэропортах, куда выполняются полеты.