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​В ВОЗ призвали отменить или ослабить ограничения на международные поездки

В ВОЗ раскритиковали ограничения на международные поездки из-за ковида

​В ВОЗ призвали отменить или ослабить ограничения на международные поездки
pixabay.com

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации выпустил рекомендацию с призывом отменить либо ослабить ограничения на международное транспортное сообщение. В заявлении говорится, что подобные ограничения не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, который переживают страны.

По оценке ВОЗ, ограничения на поездки, введенные после выявления в мире омикрон-штамма, говорят о неэффективности таких мер. Уточняется также, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.

В ВОЗ призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 148, комментариев: 0
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