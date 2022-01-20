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Центробанк выступил против криптовалюты в России

Представители ЦБ РФ предложили запретить криптовалюту и майнинг в стране

Центробанк выступил против криптовалюты в России
Фото: pixabay.com

Центробанк РФ предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории статьи. Доклад с данным заявлением опубликован на сайте банка. Представители ЦБ высказали опасение по поводу криптовалют: якобы они могут угрожать благосостоянию жителей страны, стабильности отечественной финансовой системы и быть связаны с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.

Среди предложений ЦБ:

  • запретить майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалют на территории России, в том числе криптобиржами и криптообменниками, а также установить ответственность за нарушение этого требования;
  • выработать механизм блокировок операций по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги;
  • установить ответственность для физических и юридических лиц — резидентов России — за покупки и оплату услуг в криптовалюте;
  • запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.
  • В ЦБ сочли, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с».

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Сегодня в 18:22, просмотров: 121, комментариев: 0
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