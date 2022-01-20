Представители ЦБ РФ предложили запретить криптовалюту и майнинг в стране

Центробанк РФ предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории статьи. Доклад с данным заявлением опубликован на сайте банка. Представители ЦБ высказали опасение по поводу криптовалют: якобы они могут угрожать благосостоянию жителей страны, стабильности отечественной финансовой системы и быть связаны с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.
Среди предложений ЦБ:
- запретить майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалют на территории России, в том числе криптобиржами и криптообменниками, а также установить ответственность за нарушение этого требования;
- выработать механизм блокировок операций по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги;
- установить ответственность для физических и юридических лиц — резидентов России — за покупки и оплату услуг в криптовалюте;
- запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.
- В ЦБ сочли, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с».