16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4408   EUR  86,8215  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Владимира Токарева

СМИ: замглавы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции

СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Владимира Токарева
mintrans.gov.ru

Задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, пишут со ссылкой на источники в правоохранительных органах СМИ. По их данным, чиновник подозревается в крупном мошенничестве, совершенном пять лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой». Официально о задержании Токарева не сообщалось.

Сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, сообщил источник «Известий». С Токаревым проводятся следственные действия.

По данным источников ТАСС, дело связано с хищениями в компании «Спецтрансстрой», где Токарев занимал пост первого заместителя гендиректора с 2016 по 2018 год. Дело возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество»). Еще один источник агентства утверждает, что замминистра находится в отпуске до 31 января, после чего его ждет увольнение.

44-летний Владимир Токарев занял пост замминистра транспорта России в ноябре 2018 года. До этого он был первым заместителем гендиректора одного из крупнейших подрядчиков РЖД — компании «Спецтрансстрой».


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 13:40, просмотров: 274, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 2058
  2. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 1927
  3. Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости 1093
  4. Ученые заявили, что «святая вода» не отличается от обычной, из крана 1072
  5. В Сургуте будут судить замначальника СвЖД за путешествие в служебном вагоне 776
  6. ​«Россети Тюмень» внедрили новые системы контроля гололедных образований на ЛЭП 554
  7. Футболисты Аршавин и Быстров приедут в Сургут 494
  8. Взрывной рост! В Югре за сутки выявили 447 заболевших ковидом 484
  9. ​Путешествуйте по России с кэшбэком 20% 467
  10. В Сургуте повредили недавно установленную теплую остановку 416
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28068
  2. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4160
  3. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3671
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3544
  5. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3246
  6. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3136
  7. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2839
  8. ​Сургутские незрячие малыши, ставшие сиротами в новогодние каникулы, обретут новую семью 2562
  9. ​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали 2550
  10. ​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки 2392
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28068
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19861
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11793
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11581
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11261
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9798
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9544
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8511
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8380
  10. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8347

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика