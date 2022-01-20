СМИ: замглавы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции

Задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, пишут со ссылкой на источники в правоохранительных органах СМИ. По их данным, чиновник подозревается в крупном мошенничестве, совершенном пять лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой». Официально о задержании Токарева не сообщалось.

Сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, сообщил источник «Известий». С Токаревым проводятся следственные действия.

По данным источников ТАСС, дело связано с хищениями в компании «Спецтрансстрой», где Токарев занимал пост первого заместителя гендиректора с 2016 по 2018 год. Дело возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество»). Еще один источник агентства утверждает, что замминистра находится в отпуске до 31 января, после чего его ждет увольнение.

44-летний Владимир Токарев занял пост замминистра транспорта России в ноябре 2018 года. До этого он был первым заместителем гендиректора одного из крупнейших подрядчиков РЖД — компании «Спецтрансстрой».