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qwerty123, «любовь» и «наташа». Стали известны самые популярные пароли в России

Эксперты назвали самые распространенные пароли в 2021 году

qwerty123, «любовь» и «наташа». Стали известны самые популярные пароли в России
pixabay.com

Пароли, которые представляют собой простые последовательности букв и цифр, стали самыми распространенными в 2021 году в рунете. Верхние строчки рейтинга занимают комбинации qwerty123, qwerty1 и 123456, четвертое место у пароля a11111, пятое - у 123456789. Об этом со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI пишут «Известия».

Для учетных записей в доменных зонах .ru и .ру наиболее распространены пароли qwerty123, qwerty1 и 123456. Следом идут пароли asdasd и 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

Среди кириллических паролей лидируют комбинации «йцукен», «пароль», «любовь» и «привет». Следом идут пароли «наташа», «максим» и «марина». Завершают десятку самых распространенных паролей слова «люблю», «андрей» и «кристина».

Сервис проанализировал 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн попавших в общий доступ в 2021 году. По итогам анализа только 3,5% паролей оказались сложными и только 16,5% были длиннее десяти знаков.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 103, комментариев: 0
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