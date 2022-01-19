Химики опровергли данные о чудодейственных свойствах освященной воды

19 января россияне отмечают Крещение. В этот день в стране принято окунаться в купели и набирать освященную воду, которая, по мнению людей, обладает полезными свойствами. В обратном уверены новосибирские химики – они заявили, что освященная вода ничем не отличается от обычной, из водопроводного крана.

«Это вообще в природе человека — верить в чудо. Если человек верит, что такая вода особенная, то она может ему и помочь справится с недугами или просто улучшить состояние. Но это не имеет никакого отношения к науке», — сказал профессор кафедры химии Новосибирского государственного технического университета Николай Уваров «Тайге.Инфо».

По словам химика, реальных исследований свойств святой воды не проводилось. Для этого бы пришлось найти «модельную» воду и «модельного» батюшку, считает Уваров. А с учетом того, что освященная вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.

Ученый уверен, что освященная вода действительно имеет бактерицидные свойства, но это не связано с обрядами — свойство приобретается водой благодаря ионам серебра, если хранить ее в таких сосудах.