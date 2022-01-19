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«Реют флаги Германии, Англии, Норвегии». Из Сабетты за год уехало более 19 млн тонн углеводородов

В Тюменской таможне рассказали, сколько тонн углеводородов экспортировано в 2021 году

«Реют флаги Германии, Англии, Норвегии». Из Сабетты за год уехало более 19 млн тонн углеводородов
пресс-служба Тюменской таможни

Более 18,7 млн тонн сжиженного природного газа и свыше 827 тысяч тонн газового конденсата оформили сотрудники Новоуренгойского таможенного поста Тюменской таможни на экспорт в 2021 году. Товары убыли из морского пункта Сабетты в 257 танкерах-газовозах и 20 конденсатовозах, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«География стран разная. Здесь регулярно реют флаги Германии, Англии, Нидерландов, Норвегии, Кореи, Франции, Бельгии, Испании, Китая, Португалии, Японии, Филиппин, Тайваня и Дании», - рассказал начальник Новоуренгойского таможенного поста Евгений Кутырев.

Кроме того, в прошлом году тюменские таможенники оформили свыше 40 тыс. тонн оборудования, прибывшего в Сабетту для строительства терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний». В их числе - земснаряды, баржи, самоходные краны и инертные материалы. Терминал строится в рамках проекта «Арктик СПГ 2» и запланирован к пуску в 2023 году.

Морской пункт пропуска Сабетта является самым северным пунктом пропуска России и предназначен, прежде всего, для перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Он ориентирован на поставки сжиженного природного газа морским транспортом с полуострова Ямал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 156, комментариев: 0
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